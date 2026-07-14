واحتفلت "أوقاف أبوظبي" بهذا الإنجاز الاستثنائي خلال فعالية أقيمت بحضور عدد من كبار المسؤولين والشركاء والداعمين.

وجاء تسجيل الرقم القياسي العالمي تتويجاً للنجاح الاستثنائي الذي حققته الحملة، والتي تمكنت خلال فترة انعقادها من جمع 3.3 مليارات درهم، بما يعكس حجم التفاعل المجتمعي الواسع مع رسالتها الإنسانية وهدفها المتمثل في توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، يمنحهم مستقبلاً أكثر استقراراً وجودة حياة أفضل، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

ويجسد هذا الإنجاز الاستثنائي قيم التضامن والتكافل التي تظلل مجتمع دولة الإمارات، كما يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها المبادرات الوقفية باعتبارها نموذجاً تنموياً مستداماً قادراً على تحويل المساهمات المجتمعية إلى أثر طويل الأمد يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وقال عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي": "يمثل هذا الإنجاز العالمي محطة مهمة في مسيرة العمل الوقفي والإنساني في دولة الإمارات، ويعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء المستدام وتعزيز المسؤولية المجتمعية. كما يؤكد أن الاستثمار في الإنسان، ولا سيما الأيتام، هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله. ونفخر بأن هذا الرقم القياسي العالمي تحقق بجهود جماعية جسدت أسمى معاني التكافل والتلاحم المجتمعي".

وأضاف: "لا يقتصر أثر هذا الإنجاز على تسجيل رقم عالمي، بل يتمثل في تأسيس مصدر دعم مستدام يضمن استمرار الرعاية والتمكين للأيتام على المدى الطويل، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومزدهر".

بدوره، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، أن هذا الإنجاز يجسد قيم "عام الأسرة" ويعكس إيمان دولة الإمارات بأن رعاية الأيتام مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشيراً إلى أن المبادرات المستدامة من هذا النوع تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة العطاء للأجيال القادمة.

وكانت حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" قد أُطلقت بهدف إنشاء مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، وتحويل المساهمات المجتمعية إلى عوائد طويلة الأجل تُسهم في تلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والمعيشية، بما يرسخ مفهوم الوقف كأداة تنموية مستدامة تدعم أولويات المجتمع وتواكب رؤية دولة الإمارات في العمل الإنساني والخيري.

من جانبه، قال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: "يعكس هذا الإنجاز الإقبال الكبير من الأفراد والمؤسسات على المساهمة في هذه المبادرة الوطنية النبيلة، ويؤكد نجاح نموذج الوقف في تحويل العطاء إلى أثر مستدام. فكل مساهمة، مهما بلغ حجمها، أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز العالمي وفي بناء مستقبل أفضل للأيتام".

وأوضح أن عوائد الوقف ستُخصص لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية وجودة الحياة، بما يضمن استمرارية الدعم وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد.