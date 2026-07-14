وصعدت العقود الآجلة القياسية للغاز لليوم الثاني على التوالي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.6 بالمئة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ نيوز.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستصبح "حارس" مضيق هرمز، وستعيد فرض الحصار على السفن الإيرانية، وستفرض رسوما بنسبة 20 بالمئة على جميع الشحنات الأخرى مقابل ضمان مرورها ال من عبر المضيق.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط بالفعل إلى قطع جزء كبير من تدفقات الطاقة العالمية، بما في ذلك نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتواجه أوروبا مهمة صعبة تتمثل في إعادة ملء مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء المقبل، في وقت أصبحت فيه الإمدادات العالمية المحدودة أكثر تكلفة نتيجة التصعيد الأخير في المنطقة.