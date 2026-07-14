ووفقا لشروط الصفقة ستبيع شركة شل أوفرسيز إنفستمنت المملوكة بالكامل لشركة شل كامل حصتها في شركة سولنرجي باور برايفت ليمتد بما في ذلك مجموعة شركات سبرنغ إنيرجي.

تدير سبرنغ إنيرجي مجموعة مشروعات للطاقة المتجددة في الهند بقدرة 5 غيغاوات منها 3.3 غيغاوات في صورة أصول تشغيل و7.1 غيغاوات بنظام التعاقد، وتورد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى شركات توزيع الكهرباء في الهند.

وقالت شل إن الصفقة تتماشى مع استراتيجيتها لإعادة تدوير رأسمالها والتركيز على أسلوب التداول المدعوم بالأصول في قطاع الكهرباء، في الوقت الذي تستهدف فيه تحسين عائداتها بحلول 2030.

ومن المتوقع اتمام الصفقة بنهاية العام الحالي بعد الحصول على الموافقات الرسمية وتلبية الاشتراطات المعتادة.