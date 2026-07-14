حصة قياسية للطاقة الشمسية

وأظهر التحليل أن الطاقة الشمسية وفرت نحو 25 بالمئة من إجمالي الكهرباء المنتجة في الاتحاد الأوروبي خلال يونيو، وهي أعلى حصة شهرية يتم تسجيلها على الإطلاق، لتتفوق بذلك على الطاقة النووية التي بلغت حصتها 21 بالمئة، فيما جاءت محطات الغاز الطبيعي في المرتبة الثالثة بنسبة 15 بالمئة، تلتها طاقة الرياح عند 14 بالمئة، والطاقة الكهرومائية عند 12 بالمئة، بينما تراجعت مساهمة الفحم إلى 8 بالمئة فقط.

وهذه هي المرة الثالثة فقط التي تتصدر فيها الطاقة الشمسية قائمة مصادر إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي بعد شهري مايو 2026 ويونيو 2025. ويعكس هذا الرقم القياسي النمو السريع لمشروعات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي الذي يتكون من 27 دولة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كانت الطاقة الشمسية تمثل 10% فقط من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في يونيو 2021.

كما سجلت ألمانيا مستوى قياسي بالنسبة لحصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء فيها خلال الشهرين الماضيين حيث أنتجت 33% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مايو ثم 36% في يونيو، وفقا لتقرير مركز إمبير.

وأشار المركز إلى أن الزيادة في إنتاج الطاقة الشمسية تزامن مع الزيادة النسبية للطلب على الكهرباء خلال مايو ويونيو الماضيين، نتيجة زيادة الطلب على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد في ظل موجات الحر غير الطبيعية التي ضربت مناطق واسعة من أوروبا خلال الشهرين.

وأضاف أن الطاقة الشمسية ساعدت في استقرار إمدادات الكهرباء، مع وصول استخدام مصادر الطاقة الأخرى إلى حدودها القصوى نتيجة ظروف حرارة الطقس وضعف قوة الرياح.