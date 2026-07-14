ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار بواقع اثنين بالمئة إلى 84.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.65 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 79.79 دولار للبرميل. وقفز خام برنت 9.6 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو 2020.

وتشهد أسعار النفط حاليا أعلى مستوياتها منذ توقيع البلدين مذكرة تفاهم في 17 يونيو لإنهاء الحرب، وفقا لبيانات وكالة رويترز.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض الناقلتين الوطنيتين "ممباسا" و"الباهية" للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين أثناء إبحارهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة "ممباسا" من الجنسية الهندية، وإصابة ثمانية آخرين، بينهم أربع إصابات بليغة، وهم ستة من الجنسية الهندية واثنان من الجنسية الأوكرانية.

وأضافت أن الاستهداف تسبب في أضرار مادية بالناقلتين نتيجة اندلاع حريق على متنهما، مشيرة إلى أنه تمت السيطرة على الحريق في كلتا الناقلتين.

وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية الهجوم، واعتبرته انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.

ترامب يُعيد الحصار البحري

في غضون ذلك قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة أعادت فرض حصارها على الملاحة الإيرانية، مضيفا أنه يريد أن تحصّل الولايات المتحدة رسوما مقابل حماية الدول التي تقدم لها المساعدة في مضيق هرمز.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد لوكالة رويترز: "من الواضح أن التصعيد الأخير، بما في ذلك إعادة فرض الولايات المتحدة للحصار والردود الإيرانية، قد أدى إلى ظهور مخاطر جديدة في السوق".

وأضاف "على الرغم من عدم حدوث إغلاق كامل، فإن الأهداف المتضاربة للجانبين تجعل صورة الإمدادات ضبابية بشكل كبير".