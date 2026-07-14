وقالت الشركة أمس الاثنين إنها ستستثمر 5 مليارات يورو (5.7 مليار دولار) لتحديث مصنع قائم في أيرلندا، بما في ذلك تركيب معدات إنتاج جديدة، لمواجهة الطلب القوي على أشباه الموصلات المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

من ناحيته رحب رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن بإعلان إنتل وقال "في وقت التغيير التكنولوجي السريع والمنافسة العالمية، هذا التوسع يعزز دور أيرلندا في تأمين سلاسل إمداد مرنة لأشباه الموصلات ويعزز طموحنا للبقاء كرواد عالميين في الابتكار والانتاجية والنمو الاقتصادي المستدام".

تأتي الاستثمارات الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه إنتل تحت رئاسة الرئيس التنفيذي ليب بو تان إعادة الهيكلة الكبرى بهدف استعادة القدرة التنافسية للشركة.

في الوقت نفسه تقوم إنتل بخفض النفقات وإعادة تركيز استراتيجيتها بعد تخلفها عن الشركات المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الأجهزة التي تطورها الشركات المتخصصة في معالجات الرسوم وشركة إنفيديا المنافسة هي الأجهزة القياسية للكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي العام الماضي تخلت إنتل عن مشروع لإقامة مصنع لإنتاج أحدث الرقائق الإلكترونية في مدينة ماجديبورج بألمانيا ضمن برنامج إعادة هيكلة أوسع نطاقا، وهو ما جانب بمثابة ضربة بالنسبة لطموحات الشركة في التوسع بأوروبا.

وتسعى الحكومات الأميركية والأوروبية منذ سنوات لإعادة توطين صناعة أشباه الموصلات في دولها لتقليل اعتماد سلاسل إمداد هذه الصناعة على مراكز الإنتاج في آسيا.