وتُعرف "روك إت" بأنها شركة عالمية رائدة في الخدمات اللوجستية المتخصصة للقطاعات عالية القيمة، والتي تتطلب سرعة ودقة في التنفيذ، حيث توفر حلول النقل والتخزين وسلاسل الإمداد لمجالات متعددة، تشمل السيارات ورياضات المحركات والعروض الحية والسلع الفاخرة والفنون الجميلة والمعارض والسينما والتلفزيون والفعاليات الرياضية الكبرى.

ومن خلال مقرها الإقليمي في أبوظبي، ستتولى "روك إت" إدارة عملياتها في الشرق الأوسط عبر مركز عالمي المستوى للخدمات اللوجستية المتخصصة ومنشأة تخزين جمركية، ما يتيح تقديم حلول لوجستية متكاملة لمجموعة من الأسماء والعلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم، التي تتطلب أعلى مستويات السرعة والدقة.

واختارت "روك إت" أبوظبي عقب تواصل استراتيجي مع مكتب أبوظبي للاستثمار بدأ في مطلع عام 2025 بلقاءات تعريفية على مستوى القيادات التنفيذية، وسلسلة من الاجتماعات في عدد من الأسواق الدولية. وخلال هذه المرحلة، تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع الشركة لدعم استراتيجية توسعها الإقليمي، وتسهيل تواصلها مع منظومة القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية في أبوظبي، ودعم تأسيس مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط.

ويسهم تأسيس المقر الإقليمي للشركة في تعزيز منظومة أبوظبي الصناعية واللوجستية والتجارية، من خلال إضافة قدرات متخصصة تدعم قطاعات التصنيع المتقدم والسيارات والصناعات الفاخرة والفعاليات والتجارة الدولية.

ويعزز هذا الإعلان مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية المتخصصة، ويرسخ الدور المحوري لمكتب أبوظبي للاستثمار في توظيف العلاقات الاستراتيجية وتحويلها إلى استثمارات طويلة الأمد، ومقار إقليمية تحقق قيمة اقتصادية للإمارة.