ويشير الأداء التجاري الأقوى من المتوقع إلى أن شركات التصنيع الصينية واصلت الحفاظ على مبيعاتها على الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى وعدم اليقين بشأن العلاقات التجارية مع واشنطن.

وساعد الطلب القوي على المنتجات التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتسريع الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة والتسعير التنافسي من قبل المصدرين الصينيين في دعم المبيعات الخارجية.

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة، الثلاثاء، ارتفاع الصادرات 27 بالمئة عن مستواها قبل عام من حيث القيمة بالدولار الأميركي، وهو أفضل أداء لها في أربعة أشهر، متجاوزة المعدل المسجل في مايو والذي بلغ 19.4 بالمئة وكذلك توقعات الخبراء بارتفاع 18.2 بالمئة.

وقفزت الواردات 36 بالمئة مقارنة بارتفاع بلغ 27.4 بالمئة في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى لها في خمس سنوات. وتوقع الخبراء نموا 24 بالمئة لشهر يونيو.

وبلغت قيمة الشحنات إلى الولايات المتحدة 43.5 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة قدرها 13.9 بالمئة، ليصل فائض الصين التجاري مع منافستها العملاقة إلى 28.9 مليار دولار. وقد استقرت العلاقات بين واشنطن وبكين منذ زيارة دونالد ترامب لبكين في مايو، إلا أن الاختلال التجاري المستمر لا يزال يشكل مصدراً للتوتر بين هذين الاقتصادين العملاقين.

تخوض الصين أيضاً نزاعاً تجارياً متصاعداً مع الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت معه فائضاً تجارياً بلغ 32.9 مليار دولار في يونيو، بزيادة عن 30.7 مليار دولار في مايو.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري الصيني 126 مليار دولار الشهر الماضي، ارتفاعاً من 105 مليارات دولار في مايو، وهو فارق يُثير قلق الاقتصادات الأوروبية والحكومات الأخرى.

يذكر أن الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي يوفر دعما مهما لشركات التصنيع في الاقتصاد الصيني الذي تقدر قيمته بنحو 20 تريليون دولار، حتى في ظل استمرار تأثير الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط والركود المطول في سوق العقارات على النمو بشكل أوسع.