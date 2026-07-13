وقالت الشركة، الاثنين، إن المشروع سيصبح أكبر مركز بيانات تابع لها على مستوى العالم، في إطار خططها لتوسيع البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مضاعفة القدرة الحاسوبية

وأوضحت "ميتا" أن مركز البيانات في مقاطعة ريتشلاند سيصل إلى قدرة حوسبة تبلغ 5 غيغاواط، مقارنة بالخطة الأصلية التي كانت تستهدف 2 غيغاواط بحلول عام 2030.

ويعكس هذا التوسع الزيادة الكبيرة في احتياجات الشركة من البنية التحتية الحاسوبية، مع تسارع استثماراتها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

استثمارات في البنية التحتية

إلى جانب توسعة مركز البيانات، أعلنت "ميتا" أنها ستستثمر أكثر من مليار دولار في تطوير البنية التحتية المحلية، بما يشمل الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي لدعم المشروع.

وأضافت أن شركات محلية في ولاية لويزيانا حصلت على عقود تزيد قيمتها على 1.6 مليار دولار منذ انطلاق أعمال الإنشاء في ديسمبر 2024.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه كبرى شركات التكنولوجيا العالمية على توسيع مراكز البيانات لمواكبة الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتتطلب هذه المراكز استثمارات ضخمة في الخوادم والرقائق المتقدمة وشبكات الطاقة والبنية التحتية، ما دفع الشركات إلى الإعلان عن خطط إنفاق بمئات المليارات من الدولارات خلال السنوات المقبلة.

الذكاء الاصطناعي يقود الإنفاق الرأسمالي

وتعد "ميتا" من بين أكبر المستثمرين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى التي تواصل رفع إنفاقها الرأسمالي لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ويرى محللون أن التوسع في مراكز البيانات سيظل أحد أبرز محركات الإنفاق لدى شركات التكنولوجيا خلال السنوات المقبلة، مع احتدام المنافسة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.