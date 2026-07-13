وأغلق السهم منخفضاً بنسبة 15.37 بالمئة عند 1.845 مليون وون، ما يعادل نحو 1230 دولاراً، ليسجل أسوأ أداء يومي منذ إدراج الشركة.

جاءت موجة البيع بعد الأداء القوي لسهم "إس كيه هاينكس" في أولى جلساته ببورصة "ناسداك"، الجمعة، حيث ارتفع بنحو 13 بالمئة، مدعوماً بإقبال المستثمرين على أسهم شركات أشباه الموصلات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويرى متعاملون أن الارتفاع السريع دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح، ما أدى إلى ضغوط بيعية قوية في السوق الكورية.

تساؤلات حول التقييمات

كما أثار التراجع تساؤلات بين المستثمرين بشأن ما إذا كان الطلب المتزايد على رقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي يبرر الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسهم الشركة خلال الفترة الماضية.

وتعد "إس كيه هاينكس" من أبرز موردي رقائق الذاكرة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعلها من أكبر المستفيدين من الطفرة التي يشهدها القطاع.

الرئيس التنفيذي: أزمة الرقائق لم تنته

ويأتي هذا التراجع بعد أيام من تأكيد الرئيس التنفيذي للشركة، كواك نو-جونغ، أن أزمة نقص الرقائق العالمية لم تنتهِ بعد، مشيراً إلى أن الطلب على رقائق الذاكرة المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يزال يفوق المعروض.

وأضاف أن الشركة تتوقع استمرار محدودية الإمدادات في بعض المنتجات المتطورة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الاستثمارات لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد من شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات.

تقلبات مرتفعة في أسهم الذكاء الاصطناعي

وتشهد أسهم شركات أشباه الموصلات تقلبات متزايدة، مع إعادة تقييم المستثمرين لمستويات الأسعار بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها خلال الأشهر الماضية.

ورغم الهبوط الحاد، لا تزال التوقعات طويلة الأجل للقطاع مدعومة بالنمو المستمر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلا أن المحللين يتوقعون استمرار التقلبات مع ارتفاع تقييمات الشركات.