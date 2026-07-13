وقال المسؤول، في تصريحات لوكالة رويترز، إن تركيا أخطرت الجانب الكندي بقرارها الانضمام إلى البنك، بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني التزام عدد من الدول بالمشاركة في المشروع.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع التركية قد ذكرت في مطلع الأسبوع أن أنقرة لا تزال تقيّم إمكانية المشاركة في البنك، قبل أن تحسم موقفها بإبلاغ كندا رسمياً بقرار الانضمام.

وجاء الإعلان بعد قمة حلف شمال الأطلسي، التي كشف خلالها كارني أن تسع دول تعهدت بالانضمام إلى البنك بصفة أعضاء مؤسسين.

بنك لدعم إعادة التسلح

ويهدف بنك الدفاع والأمن والمرونة إلى توفير تمويل منخفض التكلفة لمساعدة الدول الحليفة على تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، في ظل تزايد الإنفاق العسكري ومتطلبات تحديث القدرات الدفاعية.

ومن المقرر أن يتخذ البنك من كندا مقراً له، مع استهداف جمع تمويل يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل نحو 134 مليار دولار.

الباب مفتوح أمام أعضاء جدد

وبحسب تصريحات رئيس الوزراء الكندي، تعهدت تسع دول بالانضمام إلى البنك عند إطلاقه، فيما أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن باب العضوية سيظل مفتوحاً أمام دول أخرى خلال المرحلة المقبلة.

ورغم أن قائمة المؤسسين لا تضم حتى الآن سوى دولة واحدة من مجموعة السبع، فإن كندا ترى أن توسيع قاعدة العضوية مستقبلاً سيعزز القدرات التمويلية للبنك ويزيد من دوره في دعم الأمن والدفاع لدى الدول الحليفة.