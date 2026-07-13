ووفقاً لمذكرة داخلية وجهها بلوم للموظفين واطلعت عليها وكالة "رويترز"، الاثنين، فإن هذه الحسابات الجديدة تأتي بعد أن قدرت الشركة أن تكاليفها التشغيلية تزيد بنسبة 20% مقارنة بالشركات المنافسة في قطاع السيارات.

خفض التكاليف يطال "بورشه" و"أودي"

وأوضح الرئيس التنفيذي في المذكرة أن المجموعة كانت قد وافقت بالفعل في وقت سابق على خفض 50 ألف وظيفة على مستوى المجموعة (بما في ذلك شركتا بورش وأودي التابعتان لها)، إلا أن فجوة التكاليف الكبيرة البالغة 20% تجبر الشركة على السعي نحو خفض إضافي "نظري" يصل إلى 50 ألف وظيفة أخرى.

مراجعة شاملة للعلامات التجارية

وأكد بلوم في الوثيقة الداخلية أن الإدارة لا تزال في مرحلة الدراسة اللوجستية لتنفيذ هذه القرارات الصعبة، قائلاً: "نقوم حالياً بتقييم جميع العلامات التجارية والشركات والمناطق التابعة للمجموعة، وذلك لتحديد التعديلات الهيكلية الضرورية والقابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع".

تأتي هذه التحركات الصارمة من قِبل أكبر مصنّع للسيارات في أوروبا في وقت يواجه فيه القطاع ضغوطاً متزايدة تتعلق بتباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع تكاليف التحول نحو السيارات الكهربائية، والمنافسة الشرسة من الشركات الصينية.