وقال وزير الموازنة الكوري الجنوبي بارك هونغ-كيون، خلال اجتماع وطني لمناقشة الاستراتيجية المالية، إن الحكومة ستعتمد على زيادة الإيرادات الضريبية وخفض بعض أوجه الإنفاق لتمويل الموازنة الجديدة، التي ستكون الأكبر في تاريخ البلاد.

وتتجاوز الموازنة المقترحة بشكل ملحوظ خطة الإنفاق الأساسية للعام الجاري، والبالغة 727.9 تريليون وون، من دون احتساب الموازنات التكميلية.

وأوضحت الحكومة أن ثلاثة مشاريع استراتيجية كبرى ستتصدر أولويات الإنفاق العام خلال السنوات المقبلة، تشمل الاستثمارات في صناعة الرقائق الإلكترونية، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI)، التي تمزج بين الأنظمة الذكية والتطبيقات الواقعية مثل الروبوتات والأتمتة الصناعية.

وأكدت سيول أن تمويل هذه الأولويات لن يعتمد فقط على الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية، والتي يدعمها النمو القوي لصناعة الرقائق والطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل سيشمل أيضاً إعادة هيكلة واسعة لبرامج الإنفاق الحالية بهدف توفير موارد إضافية للمشاريع الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى تعزيز مكانتها كأحد المراكز العالمية الرائدة في صناعات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وسط احتدام المنافسة التكنولوجية بين الاقتصادات الكبرى وتنامي الاستثمارات العالمية في البنية التحتية الرقمية.