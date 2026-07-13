ووفقاً للحسابات المستندة على البيانات الرسمية للشركة، بلغت إيرادات الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو نحو 1.27 تريليون دولار تايواني جديد (ما يعادل 39.6 مليار دولار أميركي)، مدفوعة بالأداء الاستثنائي لشهر يونيو وحده، والذي شهد قفزة قياسية في المبيعات بنسبة 68% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتُعد الشركة التايوانية، التي تعد المورد الرئيسي لشركتي "إنفيديا" و"أبل"، المؤشر الأدق لمدى توسع البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، نظراً لسيطرتها على إنتاج الغالبية العظمى من الرقائق الأكثر تقدماً في العالم والمستخدمة في مراكز البيانات والهواتف الذكية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، سيسي وي، قد حذر في وقت سابق من أن "TSMC" لن تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد بقيادة العملاء الأميركيين لسنوات مقبلة، على الرغم من دخول طاقات إنتاجية جديدة حيز التشغيل في الولايات المتحدة خلال الأعوام القليلة القادمة.

أزمة نقص الرقائق قد تمتد لما بعد 2030

ولا تقتصر أزمة نقص المعروض على الرقائق المتقدمة فقط؛ إذ تتوقع شركة "إس كيه هينيكس" الكورية الجنوبية (المصنعة لرقائق الذاكرة) استمرار النقص الحالي في رقائق الذاكرة لما بعد عام 2030، مدفوعاً بإنفاق مراكز البيانات الضخم على الذاكرة التقليدية ورقائق النطاق العريض (HBM) الداعمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، أشار محللو "بلومبرغ إنتليجنس" إلى أن الطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي ووحدات المعالجة المركزية للخوادم يبقي على الطاقات الإنتاجية لتقنيات (3 و5 نانومتر) في حالة ضغط شديد، مما يدفع بحجم الإنتاج ليكون المحرك الرئيسي للأرباح، مع توقعات بوصول هامش الربح الإجمالي إلى الحد الأقصى المستهدف.

مخاوف المستثمرين من الإنفاق الملياري

ورغم هذه الأرقام القوية، لا تزال المخاوف تساور المستثمرين مع استمرار كبار مشغلي مراكز البيانات مثل "ألفابت" (الشركة الأم لـ غوغل) وشركات أخرى في ضخ مئات المليارات من الدولارات سنوياً في المعدات البنية التحتية. ويأتي جزء كبير من هذا الإنفاق بدعم من قروض متضخمة، في ظل غياب مسار مضمون لتحقيق عوائد مربحة تعوض هذه الاستثمارات الهائلة.

يُذكر أن شركة "TSMC" ومقرها مدينة "سينشو" التايوانية، قد أعلنت عزمها رصد ميزانية رأسمالية تقترب من مستوى قياسي يبلغ 56 مليار دولار هذا العام، ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها المالية الكاملة وتحديثات نظرتها المستقبلية وحجم الإنفاق يوم الخميس المقبل.