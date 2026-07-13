ووفقا للدراسة، تراجعت حصة السيارات الكهربائية البحتة المصنوعة في الصين والتابعة لشركات غربية من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا من 38% في عام 2024 إلى 23% في الربع الأول من العام الجاري.

وجاءت هذه النتائج في دراسة أجراها اتحاد النقل الأوروبي "تي آند إي"، واستندت الدراسة إلى بيانات الإنتاج والمبيعات الصادرة عن شركة "جلوبال داتا". وشملت الدراسة العلامات التجارية الغربية "بي إم دبليو" و"داسيا" و"فولفو" و"سمارت" و"تسلا".

وانخفضت على سبيل المثال حصة سيارات تسلا المصنعة في الصين من إجمالي سوق السيارات الكهربائية في أوروبا خلال الفترة نفسها من 23% إلى 19%.

وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن الرسوم الجمركية لم تحد بشكل يذكر من واردات السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات الصينية. ووفقا للدراسة، تمكنت شركتا "بي واي دي" و"جيلي" الصينيتان على وجه الخصوص من زيادة صادراتهما إلى أوروبا بشكل ملحوظ منذ فرض الرسوم الجمركية في عام 2024. وأرجعت الدراسة ذلك بالأساس إلى فائض الإنتاج الكبير لدى هاتين الشركتين في الصين.

وشكلت شركة سايك استثناء، إذ تراجعت مبيعاتها في أوروبا بشكل كبير منذ عام 2024. وأوضح اتحاد "تي آند إي" أن السبب يعود إلى أن السيارات الكهربائية التي تنتجها سايك تخضع لرسوم جمركية تكاد تبلغ ضعف تلك المفروضة على سيارات "بي واي دي" أو "جيلي".

ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي خلص، في إطار تحقيق أجراه، إلى أن شركة سايك تستفيد من دعم حكومي في سلسلة القيمة بدرجة أكبر من منافسيها.

ومع ذلك، ذكر اتحاد النقل الأوروبي أن الشركات الصينية نقلت أيضا جزءا أكبر من إنتاج سياراتها الكهربائية إلى أوروبا، مضيفا أنه منذ بدء تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الحكومي في عام 2023، تم الإعلان عن خطط لإنشاء عشرة مصانع إنتاج في القارة.

كما زادت الشركات الصينية اعتمادها على تصدير السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) من الصين. وجاء في الدراسة: "باتت العلامات التجارية الصينية تستحوذ الآن على حصة تبلغ 13% من سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بـ3% في عام 2024".

وتتوافق نتائج اتحاد "تي آند إي" من حيث المبدأ مع بيانات الإنتاج الصادرة عن رابطة صناعة السيارات الألمانية. ووفقا لهذه البيانات، ارتفع إنتاج السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات داخل ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 15% ليصل إلى 22ر1 مليون سيارة، وذلك رغم تراجع المبيعات بشكل حاد. غير أن بيانات الرابطة لا توضح ما إذا كان ذلك يعود إلى نقل طاقات إنتاجية من الصين.