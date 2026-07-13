تحديث الأسعار

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4072.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0050 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4081.70 دولار.

وجاءت التراجعات في أسعار المعدن الأصفر بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها تستهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وعلى أثرها قفزت أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة وارتفع الدولار وتراجعت بورصات في آسيا مع احتدام الأعمال القتالية في منطقة الخليج.

وستركز الأنظار هذا الأسبوع على أول شهادة نصف سنوية أمام الكونغرس بالنسبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش، إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الرئيسية مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو، وذلك بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد والتضخم وتوقعات السياسة النقدية.

وقال الفيدرالي، الجمعة، في تقرير السياسة النقدية المقدم إلى الكونغرس إن التضخم في الولايات المتحدة "تزايد أكثر هذا الربيع، إذ أدى التأثير المتزايد للرسوم الجمركية والارتفاع في تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب والازدهار في تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم ضغوط الأسعار التي ترسخت العام الماضي.

وتم تداول الذهب بخصم كبير في الهند الأسبوع الماضي بسبب تأثير تقلبات الأسعار، في حين ظل الطلب في الصين مستقرا، حيث أعلن البنك المركزي الصيني في يونيو عن أكبر زيادة شهرية في احتياطيات الذهب منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 58.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1610.22 دولار، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1260.15 دولار.