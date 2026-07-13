وقال بلومه، في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج" أمس الأحد، إن "هناك حلولا أكثر ذكاء من إغلاق المصانع".

وأضاف بلومه أن برنامج خفض التكاليف في مواقع الإنتاج التابعة للشركة داخل ألمانيا بدأ يحقق نتائج ملموسة.

وتابع بلومه "تمكنا من خفض تكاليف تشغيل مصانعنا في ألمانيا بنسبة 20% في المتوسط خلال العام الماضي وحده. وهذا يعد تقدما ملحوظا".

وجاءت تصريحات بلومه عقب اجتماع مجلس الإدارة الخميس الماضي، حيث ذكرت تقارير أنه لم يتمكن من الحصول على موافقة المجلس على حزمة أوسع لخفض التكاليف.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، نقلا عن مصادر داخل المجموعة، أن ممثلي العاملين وحكومة ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية صوتوا ضد الحزمة المقترحة.

ولم تكشف حتى الآن التفاصيل الرسمية للحزمة التي رفضت إلا من خلال ما أوردته التقارير الإعلامية حتى الآن.