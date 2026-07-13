وهوى مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 5.6 بالمئة ليصل إلى 7060.69 نقطة، مدفوعاً بخسائر حادة لعمالقة التكنولوجيا؛ حيث هبط سهم شركة "إس كيه هينيكس" لرقائق الذاكرة بنسبة 10.6 بالمئة (مبدداً مكاسبه القياسية في وول ستريت يوم الجمعة البالغة 13 بالمئة)، في حين تراجع سهم "سامسونج إلكترونيكس" العملاقة بنسبة 6.7 بالمئة.

النفط يرتفع مجدداً

وفي أسواق الطاقة، قفزت أسعار النفط فور استئناف التعاملات؛ حيث ارتفع خام برنت القياسي بنسبة 3.9 بالمئة ليصل إلى 78.96 دولاراً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 بالمئة إلى 74.26 دولاراً للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها تستهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

الأسهم الآسيوية والأميركية في المنطقة الحمراء

وامتدت موجة الهبوط إلى بقية الأسواق العالمية والآسيوية على النحو التالي:

طوكيو: تراجع مؤشر "نيكاي 225" الياباني بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 67,786.86 نقطة.

الصين: انخفض مؤشر "شنغهاي المجمع" بنسبة 1.2 بالمئة، في حين خالفت هونغ كونغ الاتجاه بارتفاع طفيف لمؤشر "هانغ سينغ" بنسبة 0.1 بالمئة.

أستراليا: تراجع مؤشر "إس أند بي/أيه إس إكس 200" بنسبة 0.3 بالمئة.

وعلى صعيد الأسواق الأميركية، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية بشكل جماعي؛ حيث انخفض مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 1 بالمئة، و"ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.4 بالمئة، و"داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 بالمئة.