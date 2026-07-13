وأمام العملة اليابانية، زاد الدولار 0.1 بالمئة إلى 161.92 ين. وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1403 دولار، وبالمثل انخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3383 دولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6942 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5757 دولار.

وشنت القوات الأميركية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال مطلع الأسبوع.

وزادت أسعار النفط مع استئناف التداول في آسيا، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 بالمئة لتصل إلى 78.49 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي في سيدني لوكالة رويترز: "بعد تصاعد التوترات في نهاية الأسبوع الماضي وفي مطلع هذا الأسبوع، تحرك الدولار تبعا لذلك، وكان سعر النفط الخام هو المحرك الرئيسي".

وأضاف "هذا يثير مجددا المخاوف من أنه إذا ارتفعت أسعار الطاقة من هذا المستوى، فقد نبدأ في رؤية تقديم مواعيد رفع أسعار الفائدة".

ويميل المتعاملون بأغلبية بسيطة إلى توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتين حتى نهاية العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تشير العقود الآجلة للفائدة الأميركية إلى احتمال بنسبة 52.1 بالمئة لحدوث زيادتين أو أكثر لأسعار الفائدة بحلول موعد اجتماع البنك المركزي الأميركي في ديسمبر، مقارنة باحتمال 47.6 بالمئة يوم الجمعة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، عند 101.07 بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.2 بالمئة عن المستوى عند ختام التعاملات الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 8 يوليو.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.6 بالمئة إلى 63770.42 دولار، بينما تراجعت إيثر 1.1 بالمئة إلى 1801.28 دولار.