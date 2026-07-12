وصعد خام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 3.75% إلى 78.86 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس بنسبة 3.65% إلى 74.02 دولارا للبرميل.

وجاءت المكاسب بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها تستهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلنت إيران أن الضربات الأميركية أجهضت الجهود الدبلوماسية، واتهمت واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم بين الجانبين، في حين أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك وجزيرة قشم ومدينة جاسك.

كما أعلن الجيش الأميركي أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، مؤكدا اعتراض صاروخ كروز إيراني وطائرة مسيرة خلال الهجوم، بينما شددت واشنطن على استمرار عملياتها لحماية الملاحة الدولية.

وأدى تصاعد المواجهة العسكرية والمخاوف من تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة، وسط ترقب المستثمرين لاحتمالات اتساع رقعة الصراع وتأثيره في إمدادات النفط العالمية.