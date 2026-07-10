وقالت المصادر إن شركة الأزياء السريعة ومستشاريها قد يسعون إلى تنفيذ الطرح خلال الأشهر المقبلة، إذا حصلوا على موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

وأضافت المصادر أن المناقشات الأخيرة مع الجهة التنظيمية الصينية أسفرت عن مؤشرات إيجابية بشأن طلب الطرح، إلا أن الموعد النهائي للاكتتاب العام لم يُحسم بعد.

وأشارت إلى أن الجدول الزمني للعملية لا يزال عرضة للتغيير، في انتظار استكمال الموافقات التنظيمية.

التحول إلى هونغ كونغ

ويأتي التوجه نحو بورصة هونغ كونغ بعد محاولات لم تكلل بالنجاح لإدراج أسهم "شي إن" في الولايات المتحدة ثم في لندن، ما دفع الشركة إلى البحث عن بديل في الأسواق الآسيوية.

وكانت "شي إن" قد نقلت مقرها الرئيسي إلى سنغافورة في عام 2021، في إطار إعادة هيكلة أعمالها وتوسيع حضورها العالمي.

واحدة من أكبر شركات الأزياء السريعة

تعد "شي إن" من أكبر شركات الأزياء السريعة في العالم، وتعتمد على نموذج بيع مباشر للمستهلك عبر الإنترنت، مع شبكة إنتاج وسلاسل إمداد تتيح لها طرح آلاف المنتجات الجديدة بوتيرة سريعة.

ويترقب المستثمرون تفاصيل الطرح المرتقب، الذي قد يصبح من أبرز الاكتتابات العامة في بورصة هونغ كونغ إذا حصل على الموافقات التنظيمية اللازمة.