ويعد الهيليوم من الغازات الأساسية في صناعة أشباه الموصلات، إذ يستخدم للتحكم في درجات الحرارة أثناء تصنيع الرقائق الإلكترونية، ما يجعل أي اضطراب في إمداداته محل متابعة من شركات التكنولوجيا حول العالم.

تداعيات الصراع على الإمدادات

وكانت حرب إيران قد تسببت في وقت سابق من العام في نقص إمدادات الهيليوم، الأمر الذي أثر في أعمال شركات في عدة دول، بما في ذلك الشركات العاملة في قطاع الرقائق والذكاء الاصطناعي.

ومع استئناف العمليات العسكرية، تتزايد المخاوف من تعرض السوق العالمية لضغوط جديدة على إمدادات هذا الغاز الحيوي.

دعم السوق المحلية

يمثل قرار بكين أحدث خطوة تتخذها للحفاظ على توافر المواد الاستراتيجية داخل السوق المحلية، من خلال الحد من الصادرات في أوقات اضطراب الإمدادات.

وسبق للصين أن فرضت إجراءات مشابهة على صادرات عدد من المواد والسلع الأساسية، في إطار إدارة المعروض المحلي وتعزيز الأمن الصناعي.

أهمية متزايدة لصناعة الرقائق

يتزامن القرار مع مواصلة الصين توسيع قدراتها في تصنيع أشباه الموصلات، في ظل مساعيها لتقليل الاعتماد على الرقائق المتقدمة المستوردة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات التكنولوجية.

ويكتسب الهيليوم أهمية خاصة في إنتاج الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، نظراً لدوره في الحفاظ على استقرار عمليات التصنيع.

اعتماد مستمر على الواردات

ورغم الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج الهيليوم محلياً، لا تزال الصين تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من هذا الغاز.

ويرى محللون أن قرار وقف التصدير يعكس حرص بكين على تأمين احتياجاتها الداخلية أولاً، في ظل استمرار الضبابية بشأن استقرار الإمدادات العالمية.