وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة، إن استمرار استهداف المصافي ومرافق التخزين والبنية التحتية للنقل دفعها إلى خفض تقديراتها لإمدادات النفط الروسية بمقدار 85 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي و150 ألف برميل يومياً خلال العام المقبل.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ متوسط إنتاج روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، نحو 8.9 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 8.8 مليون برميل يومياً في عام 2027.

ويمثل ذلك انخفاضاً مقارنة بمتوسط إنتاج بلغ 9.2 مليون برميل يومياً في عام 2025، وفق تقديرات الوكالة.

الهجمات تضغط على قطاع الطاقة

وأوضحت الوكالة أن استمرار الهجمات على المصافي ومنشآت التخزين والبنية التحتية الخاصة بنقل النفط يدعم توقعاتها بإنتاج أضعف خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة على منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك مصافي النفط، ما أدى إلى تعطيل جزء من عمليات التكرير والإمداد.

ارتفاع إنتاج الخام والصادرات في يونيو

ورغم خفض التوقعات المستقبلية، ارتفع إنتاج النفط الخام الروسي خلال يونيو بمقدار 120 ألف برميل يومياً مقارنة بمايو، ليصل إلى 8.86 مليون برميل يومياً.

كما ارتفعت صادرات النفط الخام إلى 5.8 مليون برميل يومياً خلال يونيو، بزيادة بلغت 620 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بزيادة الشحنات عبر الموانئ الروسية.

في المقابل، انخفضت صادرات المنتجات النفطية بمقدار 230 ألف برميل يومياً لتصل إلى 1.91 مليون برميل يومياً.

قيود على صادرات الوقود

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا فرضت خلال الأسبوع الجاري حظراً على تصدير الديزل، إلى جانب قيود على صادرات البنزين ووقود الطائرات، بهدف تعزيز الإمدادات في السوق المحلية بعد ظهور نقص في الوقود.

ويرى محللون أن استمرار الضغوط على البنية التحتية للطاقة قد يؤدي إلى زيادة التحديات أمام قطاع النفط الروسي، حتى مع ارتفاع صادرات الخام في المدى القصير نتيجة تراجع طاقة التكرير.