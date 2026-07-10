وبحسب خدمة "ذا إنشورار" (The Insurer) الإخبارية التابعة لوكالة رويترز والمتخصصة في قطاع التأمين، فإن هذا التوسع سيدعم زيادة الطلب على التغطية التأمينية في عدد من القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

طفرة في مراكز البيانات

إيفان جونزاليس، الرئيس التنفيذي لـ"سويس ري كوربوريت سولوشنز"، قال إن التوسع السريع في مراكز البيانات يخلق مخاطر أكثر تعقيداً، ما يتطلب تطوير حلول جديدة من قطاع التأمين وأسواق رأس المال.

وأضاف أن إدارة هذه المخاطر تحتاج إلى أدوات أكثر ابتكاراً لمعالجة المخاطر التراكمية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية الرقمية.

وأوضح جونزاليس في أحدث تقرير للشركة أن المخاطر المترابطة لمشروعات الذكاء الاصطناعي تتطلب حلولاً تجمع بين هندسة المخاطر، وآليات نقل المخاطر البديلة، وأدوات التمويل، بما يسمح للشركات بالمضي قدماً في استثماراتها بثقة أكبر.

وأشار إلى أن الاعتماد على نماذج التأمين التقليدية وحدها قد لا يكون كافياً لمواكبة حجم الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع.

الذكاء الاصطناعي قد يغذي التضخم

من جانبه، حذر جيروم هيجيلي، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة "سويس ري" (Swiss Re)، من أن الطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي، رغم دعمها للنمو الاقتصادي، قد تزيد الضغوط التضخمية وترفع تكلفة المطالبات التأمينية.

وأضاف أن حجم الإنفاق الحالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يعد الأكبر مقارنة بأي استثمارات مماثلة في قطاع البنية التحتية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

1.6 تريليون دولار خلال خمس سنوات

وتوقع هيجيلي أن يتضاعف الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستوفر دفعة قوية للاقتصاد العالمي، وستعزز الطلب على الأصول المادية والرقمية، كما ستفتح فرصاً جديدة أمام قطاع التأمين لتطوير منتجات تغطي المخاطر المرتبطة بهذا النمو المتسارع.