وقالت الشركة، في إفصاح، الجمعة، إنها وقعت اتفاقية ملزمة مع شركة "فيجا" (Vega)، المملوكة بالكامل لمجموعة عائلة نيل، لبيع حصتها بسعر 112.5 بنس إسترليني للسهم الواحد.

وأوضحت "إي آند" أن سعر البيع يمثل علاوة تبلغ 15 بالمئة مقارنة مع آخر سعر إغلاق لسهم "فودافون" البالغ 97.76 بنس إسترليني.

وأضافت أن الصفقة ستسفر عن عائد نقدي صافٍ يبلغ نحو 4.7 مليار درهم، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.

إعادة توجيه الأولويات الاستثمارية

وأكدت "إي آند" أن قرار التخارج من "فودافون" يعكس تحولاً مدروساً في أولوياتها الاستراتيجية، بهدف زيادة التركيز على أعمالها الأساسية وتحقيق أفضل عائد ممكن من استثماراتها.

وأضافت أن الخطوة تمنح المجموعة مرونة أكبر لتوجيه رأس المال نحو فرص نمو جديدة تتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل.

وأشارت الشركة إلى أن الأسهم ستباع في البداية عبر ثلاث مؤسسات مالية من خلال صفقات خارج السوق، على أن تحتفظ تلك المؤسسات بالأسهم مؤقتاً إلى حين استكمال شركة "فيجا" جميع الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام الصفقة.

ولم تحدد "إي آند" موعداً نهائياً لإغلاق الصفقة، مشيرة إلى أن ذلك سيعتمد على استكمال الإجراءات التنظيمية.

إنهاء التمثيل في مجلس إدارة "فودافون"

وأكدت "إي آند" أنها لن يكون لها بعد الآن أي تأثير في مجلس إدارة "فودافون" أو إدارتها التنفيذية، لافتة إلى أن ممثلها استقال من منصبه كعضو غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة.

ومن جانبه، لم يصدر أي تعليق من "فودافون" بشأن الصفقة حتى الآن.

من هو المشتري؟

وتعود مجموعة عائلة نيل إلى رجل الأعمال الفرنسي كزافييه نيل، مؤسس ومالك شركة "إلياد" (Iliad)، إحدى أكبر شركات الاتصالات في فرنسا.