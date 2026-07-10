وستعمل الشركة الجديدة تحت اسم Banijay Entertainment، بملكية مشتركة مناصفة بين Banijay Group وRedBird IMI، بحصة تبلغ 50 بالمئة لكل منهما.

ويجمع الاندماج بين شركتين تتمتعان بتكامل كبير في القدرات والأسواق، تتشاركان ثقافة ريادية قائمة على الإبداع والابتكار، إلى جانب كفاءات متنوعة وطموح عالمي مشترك.

ومن خلال الانتشار الدولي الواسع والعمليات الترفيهية المتنوعة التي تتمتع بها Banijay Entertainment، إلى جانب الحضور القوي لـ All3Media في أبرز الأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية، تعزز المجموعة مكانتها كوجهة مفضلة عالميا لإنتاج المحتوى وتقديم التجارب الحية.

وتعمل Banijay Entertainment في 25 دولة، وتمتلك واحدة من أكبر مكتبات المحتوى المستقل في القطاع، مع 265 ألف ساعة من المحتوى المتنامي باستمرار.

وتشمل أعمالها مجموعة من أبرز الإنتاجات العالمية، منها MasterChef وThe Traitors وBig Brother وRace Across the World وSurvivor وPeaky Blinders وDeal or No Deal وThe Buccaneers وThe Assassin وWayward وLegends و Hamnetوثلاثية The Culpa Trilogy. ومن خلال الجمع بين الخبرات الواسعة في أسواق متعددة ومحفظة متنوعة تضم الأعمال الدرامية وغير الدرامية والرياضة والمحتوى الرقمي والتجارب الحية والتفاعلية، تعزز الشركة قدرتها على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، والاستثمار في الإبداع والتنويع، وترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق العالمية.

وبموجب الصفقة، ستكون لندن المقر الرئيسي للشركة الجديدة ولفريقها التنفيذي، وهي المدينة التي كانت مقراً لمجموعة All3Media، في اختيار طبيعي يعكس مكانتها الراسخة على خريطة الإعلام العالمي.

وسيتولى جيف زوكر، الرئيس التنفيذي لـ RedBird IMI، منصب رئيس مجلس إدارة Banijay Entertainment، فيما يواصل ماركو باسيتّي مهامه رئيسا تنفيذياً للشركة. كما تم تعيين جين تورتون، الرئيس التنفيذي السابق لـ All3Media، نائبا للرئيس التنفيذي.

وبدعم من شبكة عالمية من الخبراء ورواد الأعمال الإبداعيين والمواهب المتخصصة، ستعزز المجموعة حضورها عبر مختلف الأسواق والأنواع والصيغ والتخصصات، لتوفر منصة مستقلة ذات نطاق عالمي تدعم النمو المستدام وتفتح آفاقاً أوسع للتطوير على المدى الطويل.

وسيعمل كل من ماركو باسّيتي وجين تيرتون من لندن، إلى جانب فريق إدارة جديد، فيما ستواصل الشركة المندمجة العمل وفق نموذج Banijay Entertainment اللامركزي، الذي يمنح الرؤساء التنفيذيين في كل دولة صلاحيات إدارة العمليات المحلية.

كما يرسخ الاندماج منصة قوية للابتكار والتنويع. فمن خلال خبرات Banijay Rights وLittle Dot Studios في المجال الرقمي، إلى جانب قدرات Banijay Live وAll3Media في الفعاليات والتجارب الحية، تتمتع المجموعة الجديدة بمكانة متميزة تتيح لها توسيع نطاق الاستفادة من ملكيتها الفكرية عبر مختلف المنصات والقطاعات، وتعزيز قدرتها على تطوير المحتوى، وابتكار مصادر جديدة للإيرادات، وتوسيع حضورها العالمي.

وفي تعليق له على إتمام الصفقة، قال جيف زوكر، الرئيس التنفيذي لـ RedBird IMI ورئيس مجلس إدارةBanijay Entertainment: "يمثل هذا الاندماج بداية مرحلة جديدة لقطاع الترفيه العالمي، ويؤسس كياناً مستقلاً رائداً يتمتع بمقومات قوية للنمو والتوسع. ومع ماركو وجين، نمتلك فريق قيادة من بين الأقوى في القطاع، وأتطلع إلى متابعة مسيرة الشركة في هذه المرحلة الجديدة. كما تشكل هذه الخطوة محطة بارزة لـ RedBird IMI، التي تمكنت خلال عامها الثالث فقط من الاضطلاع بدور قيادي بهذا الحجم على الساحة العالمية للترفيه".

وقال ماركو باسيتّي، الرئيس التنفيذي لـ Banijay Entertainment: "تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة Banijay Entertainment، إذ نبدأ اليوم مرحلة جديدة كمجموعة عالمية رائدة في الإعلام والترفيه، تجمع بين نخبة من المواهب والقيادات الإبداعية، وملكية فكرية متميزة، وخبرات واسعة عبر أسواق متعددة. ويعزز هذا التكامل قدرتنا على تطوير امتيازات مستدامة وتوسيع حضورها عبر أبرز المنصات والأسواق. ومن خلال توحيد استوديوهين بارزين، نحن على ثقة بقدرتنا على زيادة استثماراتنا في الإبداع والابتكار ودعم الجيل الجديد من صناع المحتوى، في مجالي الإنتاج والفعاليات الحية، بما يدفع مسار النمو طويل الأمد لـ Banijay والاقتصاد الإبداعي الأوسع".

وقالت جين تورتون، نائب الرئيس التنفيذي لـBanijay Entertainment : "كان من دواعي سروري واعتزازي قيادة All3Media، وأود أن أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم في بناء شركة ناجحة تحظى بتقدير واسع في القطاع. ومع اكتمال اندماج All3Media وBanijay Entertainment، ننتقل إلى مرحلة جديدة تحمل فرصاً كبيرة للنمو والتوسع. وأنا فخورة بالانضمام إلى ماركو وفريق الإدارة الجديد في وقت يشهد طلباً متزايداً على الأعمال المتميزة التي تطورها وتنتجها مواهب عالمية المستوى. ومع قوة التوزيع العالمي، والاستوديو الرقمي الرائد، والأعمال المتنامية في مجال الفعاليات والتجارب الحية، تتسع آفاق النمو أمام المجموعة بصورة ملموسة".

وقال فرانسوا رياهي، الرئيس التنفيذي لـBanijay Group : "يشكل هذا الاندماج محطة فارقة في مسيرةBanijay .Group فكل من Banijay Entertainment وAll3Media تتمتع بدرجة عالية من التكامل، وتضم أصولاً إبداعية استثنائية وطموحاً عالمياً مشتركاً. ويسعدنا التعاون مع RedBird IMI في المرحلة المقبلة من مسيرةBanijay Entertainment، لترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العالمية في صناعة المحتوى المخصص للشاشات وغيرها من الفعاليات والأنشطة".

وسيتم إدراج Banijay Entertainment المندمجة حديثا تحت مظلة Banijay Group.