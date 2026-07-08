وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.95 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 72.39 دولار للبرميل، بعدما كان قد أنهى جلسة الثلاثاء مرتفعا بالنسبة نفسها.

وجاءت المكاسب بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن الضربات على إيران نفذت ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وزادت الضغوط على السوق بعد إلغاء الولايات المتحدة ترخيصا عاما كان يسمح ببيع الخام الإيراني، في أعقاب الهجمات على السفن التجارية.

وتصاعدت المخاوف بشأنأمن الملاحة وإمدادات الطاقة بعد تعرض ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الرقيات" لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، فيما أفادت مصادر في قطاع الأمن البحري بتضرر ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي قبالة سواحل عمان.