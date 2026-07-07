تم توقيع الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، إلى اليابان. وبموجب الاتفاقية، ستستكشف الشركات فرص التعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والنفط الخام، والكبريت، والشحن، والكيماويات، إلى جانب فرص الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة من خلال "XRG".

وبهذه المناسبة، قال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: "تُشكل اليابان سوقاً رئيسة لـ ’أدنوك‘، وتُعد ’ميتسوي‘ شريكاً موثوقاً تربطنا به علاقة طويلة الأمد. وتساهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والكبريت، وصولاً إلى الشحن والكيماويات. ومن خلال ’XRG‘، تتيح الاتفاقية أيضاً فرصاً جديدة للاستثمار الدولي وتحقيق النمو منخفض الانبعاثات الكربونية. ومن خلال الاستفادة من قوة وتكامل أعمال الجانبين، نهدف إلى تعزيز مرونة الإمدادات، وتوفير قيمة أكبر لعملائنا، وتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد في مختلف أنحاء آسيا".

من جانبه، قال كينيتشيرو ياماغوتشي، كبير المسؤولين التنفيذيين الإداريين في شركة "ميتسوي آند كو": "تؤكد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التزام شركة ’ميتسوي آند كو‘ الراسخ بالعمل في دولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستمهّد الطريق لبناء شراكة أقوى مع ’أدنوك‘ و’XRG‘ تغطي مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاعي الطاقة والكيماويات. وتحترم ’ميتسوي‘علاقتها الطويلة والناجحة مع ’أدنوك‘ الممتدة منذ سبعينيات القرن الماضي، ونقدّر بصدق هذه الفرصة لإضفاء الطابع الرسمي على إطار واسع النطاق ومتعدد الجوانب للتعاون المستقبلي".

وتضع الاتفاقية إطاراً لاستكشاف فرص التعاون في عدد من المجالات الاستراتيجية والتي تشمل: تطوير أسواق النفط الخام والإمدادات طويلة الأمد، ومبيعات الغاز الطبيعي المسال وتحسين عمليات تسويقه، وتوريد الكبريت والخدمات اللوجستية المرتبطة به، وحلول الشحن الخاصة بالغاز الطبيعي المسال والأمونيا والكبريت وغيرها من السلع.

ومن خلال "XRG"، ستعمل "أدنوك" و"ميتسوي" كذلك على تقييم فرص الاستثمار الدولية في مختلف مجالات ومراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، إلى جانب إمكانية التعاون في مجال الوقود والكيماويات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الميثانول وغيره من المشروعات التي يتم تطويرها في "تعزيز".

جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لـ "أدنوك" التي توفر نحو ثلث واردات اليابان من النفط الخام.