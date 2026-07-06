وارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي خلال مايو، بعد زيادات أكبر سُجلت في أبريل.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 5.9 بالمئة في منطقة اليورو و5.7 بالمئة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بمايو 2025.

الطاقة تواصل قيادة الضغوط السعرية

أظهرت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في منطقة اليورو و14.3 بالمئة في الاتحاد الأوروبي على أساس سنوي، لتظل المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار المنتجين.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الطاقة بنسبة واحد بالمئة على أساس شهري، ما ساهم في تباطؤ الزيادة الإجمالية للمؤشر خلال مايو.

وسجلت أسعار السلع الوسيطة ارتفاعاً بنسبة 1.4 بالمئة على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 0.2 بالمئة، والسلع الاستهلاكية المعمرة بنسبة 0.3 بالمئة.

وباستثناء الطاقة، ارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.7 بالمئة، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات التصنيع الأخرى.

تفاوت الأداء بين الدول الأوروبية

وعلى مستوى الدول الأعضاء، سجلت بعض الاقتصادات أكبر الزيادات الشهرية في أسعار المنتجين، بينما شهدت اقتصادات أخرى تراجعاً في المؤشر خلال مايو.

أما على أساس سنوي، فقد سجلت عدة دول معدلات نمو قوية في أسعار المنتجين، في حين كانت لوكسمبورغ الدولة الوحيدة التي سجلت انخفاضاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مؤشر يراقبه البنك المركزي الأوروبي

تعد أسعار المنتجين الصناعيين من المؤشرات المهمة التي تعكس تطورات تكاليف الإنتاج، إذ قد تنتقل هذه الزيادات لاحقاً إلى أسعار المستهلكين وتؤثر في مسار التضخم.

وتشير بيانات مايو إلى أن الضغوط التضخمية في القطاع الصناعي الأوروبي لا تزال قائمة، رغم تباطؤ وتيرة الارتفاع الشهري، وهو ما سيظل محل متابعة من قبل البنك المركزي الأوروبي عند تقييم مسار السياسة النقدية.