وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري الصادر الجمعة، إن متوسط مؤشر أسعار الغذاء بلغ 130.3 نقطة في يونيو، مقارنة مع 130.8 نقطة في مايو، ليظل أعلى بنسبة 1.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المؤشر يبتعد عن ذروة 2022

ورغم استمرار المؤشر فوق مستوياته قبل عام، فإنه لا يزال أقل بنسبة 18.7 بالمئة عن الذروة التاريخية التي سجلها في مارس 2022، عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من اضطرابات في أسواق الغذاء العالمية.

وكان المؤشر قد تراجع أيضاً في مايو بعد بلوغه أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال أبريل، عندما ساهمت التوترات الجيوسياسية في ارتفاع أسعار الزيوت النباتية.

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بشهر مايو، مع تعرض أسعار القمح لضغوط نتيجة تسارع عمليات الحصاد وتوقعات وفرة الإمدادات، بينما تراجعت أسعار الذرة بدعم من توقعات إنتاج قوي وانخفاض أسعار النفط.

كما هبطت أسعار السكر بنسبة 5.7 بالمئة، بعدما شجع انخفاض أسعار الإيثانول في البرازيل المنتجين على توجيه مزيد من قصب السكر إلى إنتاج السكر، رغم أن المخاوف المتعلقة بالإنتاج في بعض الدول حدت من وتيرة التراجع.

اللحوم والزيوت تواصل الصعود

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.4 بالمئة ليسجل مستوى قياسياً جديداً، مدفوعاً بزيادة الطلب العالمي على لحوم الدواجن.

كما صعد مؤشر الزيوت النباتية بنسبة 3.8 بالمئة، بدعم من ارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت اللفت، مع استمرار الطلب على المواد الأولية المستخدمة في إنتاج وقود الديزل الحيوي.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الأرز بنسبة 3.2 بالمئة نتيجة قوة الطلب الآسيوي، بينما تراجعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.5 بالمئة مع تحسن الإمدادات.

إنتاج الحبوب يظل قرب المستويات القياسية

وفي تقرير منفصل، أبقت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي خلال عام 2026 عند 2.983 مليار طن، دون تغيير يذكر عن توقعاتها السابقة.

ورغم أن هذا المستوى يقل بنحو 1.9 بالمئة عن الرقم القياسي المسجل في 2025، فإنه يظل ثاني أعلى إنتاج عالمي للحبوب على الإطلاق، ما يعكس استمرار وفرة المعروض في الأسواق العالمية.