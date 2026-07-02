وقالت سي.إم.أيه سي.جي.إم غروب إن الصفقة ستزيد حجم شركة سي.إي.في.أيه لوجيستيكس وهي ذراع الخدمات اللوجيستية لديها ثلاث مرات، وتساعد في تعزيز وجودها كموفر للخدمات اللوجيستية بالتعاقد في أميركا الشمالية.

وفي عام 2025 تعهدت سي.إم.أيه سي.جي.إم باستثمار 20 مليار دولار في مستودعاتها والشحن الجوي والخدمات اللوجيستية في الولايات المتحدة خلال 4 سنوات.

وقالت الشركتان الفرنسية والأميركية إنهما تتوقعان عقد اتفاقيات للنقل التجاري الجوي والبحري لعدة سنوات أيضا.

وقال رودولف ساد الرئيس التنفيذي لشركة سي.إم.أيه سي.جي.إم جروب إن الاتفاق سيعزز "التزامنا طويل المدى للاستثمار في الولايات المتحدة ودعم مرونة وكفاءة سلسلة إمدادنا".

ومن المتوقع اتمام الصفقة في وقت لاحق من العام الحالي بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.