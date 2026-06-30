وتمسكت الحكومة برؤيتها أن الاقتصاد يشهد "انتعاشاً معتدلاً"، بحسب التقرير الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، مما يعكس قناعة رسمية باستمرار زخم النمو.

وقالت بلومبرغ إن هذا يرجح أن المؤشر الرائد الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، الذي يقيس أداء الاقتصاد عبر مؤشرات رئيسية صممت للتنبؤ بتوجهه ، سيواصل اتجاهه الصعودي للشهر الثاني والسبعين على التوالي.

وبحسب التوقعات، سيؤكد مؤشر مايو المقرر في 7 يوليو المقبل، استمرار النمو للشهر الـ72، أي ست سنوات كاملة.

وحال أكدت قراءتا يونيو، ويوليو، استمرار هذا الاتجاه، فسوف يتجاوز التوسع الحالي الرقم القياسي السابق البالغ 73 شهراً.

ويُذكر أن اليابان خرجت من عقود من الانكماش بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في مايو 2020 إبان جائحة فيروس كورونا، مع عودة التضخم الإيجابي وتحسن الأجور.

واستهلت اليابان العام الجاري بنمو لافت، مدعوم بإنفاق استهلاكي قوي وحركة تجارية نشطة، خاصة في قطاع المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أنعشت الصادرات.

ولكن الصورة لا تزال ضبابية بالنسبة للأسر، حيث يواصل التضخم المساهمة في تآكل القوة الشرائية.

ورغم أن الأجور تفوقت على الأسعار خلال الشهور الأخيرة، لم تعد ثقة المستهلك بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

كما أن الإنفاق الحالي يستند جزئياً إلى إعانات مؤقتة أطلقتها رئيسة الوزراء سانا تاكايشي، مما يطرح تساؤلات حول مدى استدامة هذا التعافي.