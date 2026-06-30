وجاءت تصريحاته خلال حديثه لبرنامج «بزنس مع لبنى» على قناة سكاي نيوز عربية لترسم صورة شاملة عن مرحلة فارقة في تاريخ علاج السمنة والأمراض المصاحبة لها، تتجاوز نقاش الوزن لتطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الرعاية الصحية لما يزيد على ملياري إنسان حول العالم.

الإمارات: خيار بديهي لأكثر الأدوية ابتكاراً

لم يخفِ دوستدار أن اختيار الإمارات العربية المتحدة جاء بعد تفكيرٍ مليّ، مؤكداً أن الشركة رأت فيها خياراً بديهياً لإطلاق أحد أكثر الأدوية ابتكاراً في العالم. وقال إن «كل من زار الإمارات يعود مندهشاً من مدى التقدم الذي حققته خلال العقود القليلة الماضية»، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية تحتل مكانة رائدة فيها مقارنةً بالعديد من الدول.

وأوضح دوستدار أن التوسع في الإمارات جاء بعد الولايات المتحدة في وقت قياسي، بالتزامن مع بدء عمليات الإطلاق في أوروبا، وإعلان المملكة المتحدة سوقاً تالية ضمن خطط التوسع. وأكد أن استراتيجية الشركة تقوم على الابتكار أولاً، ثم إتاحة الوصول إلى هذه الابتكارات عبر التوسع في أسواق مختلفة، بما يضمن وصول الأدوية إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها بعد استشارة أطبائهم.

من الإبرة إلى الحبة: رهان على الطريق الأصعب

تكمن في قلب التصريحات قصة ابتكار تقني لافتة: كيف أفلحت نوفو نورديسك في تحويل ببتيد «ويغوفي» — الذي كانت طبيعته الجزيئية تُلزم تناوله حقناً — إلى حبة فموية يومية. وأوضح دوستدار أن المنافسين اختاروا «الطريق الأسهل» عبر جزيئات صغيرة في محاولتهم تطوير أقراص لعلاج السمنة، بينما أصرّت نوفو نورديسك على «الطريق الأصعب»، أي إيداع الببتيد نفسه داخل حبة دواء.

والغاية من ذلك تتخطى الميزة التنافسية المباشرة؛ فالحبة الجديدة تحمل منذ يوم إطلاقها بيانات سلامة تمتد إلى ما يعادل 50 مليون سنة من حياة المرضى، وهو رصيد اطمئنان ضخم لا تستطيع جزيئة جديدة كلياً أن تنافسه. فضلاً عن ذلك، فإن الدواء هو «ويغوفي» ذاته في شكل قرص، مما يعني أن الفاعلية والأمان المثبتَين من الإبرة ينتقلان بالكامل إلى الحبة، بدلاً من البدء بسجل إكلينيكي من الصفر.

ولا يستهان بالبُعد الاجتماعي لهذا الخيار: فقد لفت دوستدار إلى شريحة واسعة من السكان إما يعتبرون الحقن محظوراً بدواعٍ ثقافية أو دينية، وإما يعانون رهاب الإبر، مما جعل حبة «ويغوفي» خياراً شاملاً لا مجرد بديل مريح.

أكثر من مجرد إنقاص وزن: ميزة تنافسية وحيدة

أكد دوستدار أن «ويغوفي» ليس دواء إنقاص وزن بالمعنى التقليدي، بل هو حتى الآن الدواء الوحيد من فئة GLP-1 الذي تتضمن ملصقاته بيانات موثقة بفوائد للقلب والكلى والكبد، إلى جانب الحدّ من مخاطر السكتة الدماغية. وهذا التمييز ليس تسويقياً فحسب؛ فهو يعني عملياً أن الأطباء يملكون مبرراً إكلينيكياً موسعاً لوصف الدواء لفئات مرضية أوسع بكثير من المرضى الراغبين في خسارة الوزن وحده.

وعلى صعيد القلق الأبرز المثار حول أدوية السمنة — وهو فقدان الكتلة العضلية — اعترف دوستدار بصراحة نادرة من رئيس تنفيذي أن ما تحقق «ليس كافياً»، معلناً أن بيانات الشركة تُظهر محافظة جزيئتها الجديدة على الكتلة العضلية بصورة أفضل من المنافسين، لكن الطريق لا يزال طويلاً نحو الحفاظ المثالي على التكوين الجسدي خلال رحلة إنقاص الوزن.

خط أنابيب الابتكار: السمنة ليست مرضاً واحداً

رسم دوستدار صورة لشركة ترفض أن تنظر إلى السمنة باعتبارها حالة طبية واحدة موحدة، مؤكداً أن «أكثر من مليار شخص يعانون من السمنة، وهي ليست مرضاً واحداً بل مجموعة متنوعة من الحالات المختلفة». وهذا التأطير يُفضي مباشرةً إلى استراتيجية الشركة في تطوير حلول متعددة وليس دواء واحداً جامعاً.

وأبرز الكشوفات في هذا الشأن هو مشروع دواء «أفروكسيفورمين» المخصص لعلاج مرض الكبد الدهني المتقدم، الذي يصفه دوستدار بأنه إذا أثبتت البيانات جدواه وحصل على موافقة الهيئات التنظيمية، فقد يمثل البديل الوحيد لزراعة الكبد لفئة من المرضى الذين لا يملكون اليوم أي خيار علاجي آخر. والمنتج حالياً في مراحله الأولى من التطوير، في انتظار استكمال تجربة المرحلة الثالثة، لكن الشركة تؤكد أنها «تتحرك بسرعة أكبر من أي وقت مضى».

ولا يقتصر خط أنابيب الشركة على هذا؛ إذ تمتد استراتيجيتها العلاجية لتشمل أمراض القلب والأيض، وأمراض الأوعية الدموية، وأمراض الدم، وكلها تدور في الفلك الواسع للأمراض المرتبطة بالسمنة ومرض السكري.

ثلاثون عاماً من الريادة ومحرّك ابتكار لا يتوقف

ذكّر دوستدار بأن نوفو نورديسك ليست وافدة جديدة على ساحة السمنة؛ فالشركة أطلقت أول دواء آمن لمكافحتها عام 2015، وهي من قاد العالم إلى عصر GLP-1 والببتيدات عبر رحلة بحثية بدأت منذ نحو ثلاثين عاماً. وقد انضم هو شخصياً إلى الشركة قبل أربعة وثلاثين عاماً يحدوه حلم علاج السكري لا مجرد إدارته حلم لم يتحقق بعد، لكنه لم يُخمد بعد.

وعن مستقبل العلاج الشافي، كان دوستدار صريحاً في رسم الحدود: «العلاج الشافي ليس ضمن خططنا المستقبلية القريبة»، لكنه بالقدر ذاته أعلن أن الشركة «لن تتوقف عن التفكير في ذلك اليوم المثالي». وبين هذين الموقفين، يضخ خط الإنتاج أجيالاً جديدة متعاقبة من حبوب السمنة، فيما يؤكد أن المبيعات في الولايات المتحدة تسارعت لا تراجعت عقب دخول المنافسين إلى السوق، مستنداً إلى جودة المنتج وتفضيل الأطباء والمرضى له.

وختم دوستدار برسالة استراتيجية واضحة: «إن زيادة عدد المرضى الذين يستخدمون منتجاتنا باستمرار هو جوهر استراتيجيتنا المستقبلية»، ومهمة الشركة العمل مع الحكومات والجهات الممولة والأفراد لضمان إتاحة هذه الأدوية بأسرع وقت ممكن وأوسع نطاق في الإمارات وما وراءها.