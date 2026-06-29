وقالت الشركة، في بيان الاثنين، إن مساهمي "كومكاست" سيحتفظون بحصص في كلتا الشركتين بعد تنفيذ عملية الفصل، التي من المتوقع إتمامها خلال عام، رهناً بموافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية.

فصل بين الاتصالات والإعلام

وأوضحت "كومكاست" أن عملية الفصل تهدف إلى منح كل شركة مرونة أكبر للتركيز على أولوياتها الاستراتيجية، في ظل اختلاف طبيعة أعمال الاتصالات عن قطاع الإعلام والترفيه.

وستضم الشركة الجديدة أنشطة "إن بي سي يونيفرسال"، بما في ذلك المتنزهات الترفيهية واستوديوهات "يونيفرسال" (Universal) السينمائية والتلفزيونية، وشبكات NBC وTelemundo، ومنصة "بيكوك" (Peacock)، وقناة Bravo، إضافة إلى أعمال "سكاي" في أوروبا.

أما "كومكاست" بعد عملية الفصل فستحتفظ بأعمال خدمات الإنترنت عريض النطاق والاتصالات اللاسلكية والتلفزيون المدفوع.

تغييرات في الإدارة

وسيتولى مايك كافانا منصب الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة التي تضم "إن بي سي يونيفرسال"، بينما سيتولى مايكل أنجيلاكيس، المدير المالي السابق لـ"كومكاست"، منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأم بعد إعادة هيكلتها.

وأضافت الشركة أنها ستحتفظ بحصة تصل إلى 19.9 بالمئة في "إن بي سي يونيفرسال" لمدة قد تصل إلى عام بعد إتمام عملية الفصل.

كما سيواصل رئيس مجلس الإدارة براين روبرتس الإشراف والمشاركة في قيادة كلتا الشركتين خلال المرحلة الانتقالية.

السهم يقفز قبل الافتتاح

تفاعل المستثمرون إيجابياً مع الإعلان، إذ ارتفعت أسهم "كومكاست" بأكثر من 20 بالمئة في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأميركية.

وكان السهم قد أنهى جلسة الجمعة عند 23.17 دولار، بعدما فقد نحو 22 بالمئة من قيمته منذ بداية العام، وسط ضغوط واجهتها الشركة نتيجة تباطؤ نمو أعمال الكابل واشتداد المنافسة في قطاع البث التدفقي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه شركات الإعلام والاتصالات العالمية إعادة هيكلة واسعة لأعمالها، مع سعيها إلى الفصل بين أنشطة البنية التحتية وقطاع المحتوى والترفيه، بما يمنح كل نشاط قدرة أكبر على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو في بيئة تنافسية متغيرة.