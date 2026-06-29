ويمثل هذا الإعلان أبرز تحرك حتى الآن للرئيس لي لربط طموحات كوريا الجنوبية في مجال الذكاء الاصطناعي والرقائق بخطته لتقليص الفجوات بين المناطق وإنعاش الاقتصادات خارج منطقة العاصمة سول.

وشارك في الإعلان، الذي جرى بثه على الهواء، قادة شركتي سامسونغ إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس، أكبر شركتين في العالم لصناعة رقائق الذاكرة.

وقال الرئيس "يجب أن نؤمّن العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق أي دولة أخرى. فالرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تشكل المحور الثلاثي لانطلاقتنا الكبرى".

وأضاف أن سامسونغ وإس.كيه هاينكس ستستثمران، بالتعاون مع الموردين، نحو 800 تريليون وون (حوالي 517.9 مليار دولار) لبناء موقعين جديدين لتصنيع الرقائق لكل منهما في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.

وأشار إلى أن مدينة غوانغجو ومقاطعة جولا الجنوبية ستستثمران ما بين خمسة و20 تريليون وون في هذه المشروعات، إلى جانب استثمارات إضافية بقيمة 81 تريليون وون لإنشاء مجمع لتغليف الرقائق في منطقة تشونغتشونغ قرب سول.

وأوضح لي أن جنوب غرب البلاد سيحتضن مجمعات إنتاج رئيسية للرقائق اعتمادا على وفرة الطاقة غير المستغلة هناك.

وقال "لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على أشباه الموصلات، نحتاج إلى الإسراع في استكمال مراكز الإنتاج قيد الإنشاء حاليا".

وأضاف "وفي الوقت نفسه، يجب أن نؤمن طاقة إنتاجية ضخمة مسبقا من خلال استثمارات جديدة واسعة النطاق، بما في ذلك في الجنوب الغربي. فقد وصلت المواقع الحالية، التي تتركز في يونجين وبيونجتايك، إلى حدودها القصوى".

وذكر مكتب الرئيس أن ممثلين عن شركات أخرى، من بينها إل.جي إلكترونيكس وإتش.دي هيونداي روبوتيكس وشركة الكهرباء الكورية وشركة الموارد المائية الكورية، حضروا أيضا الفعالية.