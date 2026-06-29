وتؤكد الشركة استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن البحري لديها. وتعكس التوجيهات المحدّثة الأداء الفعلي منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعكس استمرار قوة السوق. في حين تظل نتائج العام الكامل مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات حالة عدم الاستقرار ومستويات عدم اليقين على الصعيد الإقليمي.

وتأثر قطاع التعاقدات البحرية لدى الشركة إيجاباً بالتحسن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة.

وتعكس التوجيهات المحدّثة ارتفاع أحجام مناولة المواد ضمن المنصة، مع الإبقاء على افتراضات التوجيهات السابقة الخاصة بأسطول منصات الإسناد البحرية.

وتبقى التوجيهات المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والرافعة المالية وسياسة توزيع الأرباح دون تغيير، وبما يتماشى مع إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني من عام 2026 في 11 أغسطس 2026

وفيما يلي توجيهات الشركة الحالية لعام 2026: