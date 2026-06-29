جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ نواف مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم مسيرة التكامل الخليجي في قطاع الطاقة.

وضم وفد "أدنوك" عدداً من كبار التنفيذيين في المجموعة، فيما مثّل الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع النفطي والأعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية.

وقال الشيخ نواف: "تجمعنا مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة شراكة راسخة تمتد لعقود، ويعكس هذا اللقاء حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون النفطي، والاستفادة من دروس الوضع الراهن في مجابهة الأزمات، بما يسهم في تعزيز جاهزية مؤسساتنا لمواكبة مستقبل الطاقة."

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المبادرات المشتركة التي تسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين، وترسيخ شراكة استراتيجية طويلة الأمد تدعم استدامة قطاع الطاقة في المنطقة.