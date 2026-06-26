حققت مجموعة "الدار" مبيعات تجاوزت 680 مليون درهم عقب بيع كامل وحدات التاون هاوس في مشروع "ذا أوركيدز" ضمن "ياس إيكرز" فور طرحها، ما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده سوق العقارات في أبوظبي، ويؤكد تنامي الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة في جزيرة ياس، ويعزز مكانة "ياس إيكرز" كواحد من أبرز المجمعات السكنية المفضلة للعائلات في الإمارة.