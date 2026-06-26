وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن الصندوق سيقرر، في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في الثامن من يوليو، ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب مع إيران.

وبحسب وكالة رويترز، ذكرت كوزاك إن الاقتصاد العالمي انتقل في مايو من "السيناريو المرجعي" الأكثر تفاؤلا، الذي كان يفترض انتهاء سريعا للصراع، إلى "سيناريو معاكس" مع نمو عالمي يبلغ 2.5 بالمئة في عام 2026. وظل مضيق هرمز مغلقا في مايو مما أبقى أسعار النفط القياسية فوق 100 دولار للبرميل.