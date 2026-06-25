وقالت الوزارة، في بيان صحفي الخميس إن "ما أُثير بشأن تلويح العراق بإنهاء عضويته بمنظمة أوبك لا يعكس الموقف الرسمي للحكومة العراقية، إذ لم يطرح رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة العراقية مسألة الإنسحاب بل أكد العراق باستمرار أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما يتوافق مع الطاقات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء وفقا للاتفاق الذي أقرته كافة الدول المعنية والتفاهمات الخاصة بوضع العراق الأمني والاقتصادي".

ووأضح البيان أنه " في هذا السياق، استجابت دول منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها لهذا التوجه من خلال إطلاق عملية إعادة تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، والتي تُنفَّذ حالياً بالتنسيق مع شركة استشارية دولية مستقلة، وبمشاركة فاعلة من العراق، وفقاً للجدول الزمني المعتمد".

كما أوضح أن" دول منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها باشرت بالفعل بإعادة الكميات المخفضة تدريجياً، ومن المقرر استكمال عودة جميع التخفيضات الطوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز السقف الإنتاجي للعراق".

وذكر" أن أي مطالب تتعلق بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الطاقة الإنتاجية تُعالج من خلال الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة ضمن إطار دول منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها".

وشددت وزارة النفط ، في بيانها ، على وجود تفهم عالي المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة لوضع العراق الخاص وما عانته الصناعة النفطية العراقية خلال أكثر من 40 عاما مضى من الحروب والحصار والتحديات وآخرها ما حصل من تدمير للعديد من جزئيات بنيته التحتية النفطية والساندة من خلال الهجمات الارهابية التخريبية.

وتابعت الوزارة " إن هذا سيؤخذ بنظر الاهتمام ليكون الإنتاج النفطي العراقي بالمستوى العادل الذي يمكنه من استعادة موقعه كثاني أكبر منتج ضمن دول المنظمة ويحقق النتائج المرجوة من مشاريع التطوير والتأهيل لكافة مفاصل الصناعة النفطية التي تشكل العصب الرئيسي للعائدات المالية العراقية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية سلمان الركابي ، في وقت سابق اليوم ، بأنه لا توجد نية حاليا للانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وقال الركابي، في تعليق على أنباء بشأن نية العراق الانسحاب من منظمة "أوبك"، :"ما زلنا ملتزمين بالعمل ضمن آليات المنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوزارة ماضية بزيادة انتاجها ليتلائم مع مقدراتها واحتياجاتها".

وأضاف :"يجب على منظمة أوبك زيادة مستوى إنتاج العراق وبخلافه سيكون هناك قرار بخصوص البقاء أو الخروج منها".

وكان المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار الشطري استبعد الأسبوع الماضي أية نية للعراق للانسحاب من منظمة "أوبك" لأنه لاتوجد أية جدوى من هذا الانسحاب وله آثار خطيرة على حرب الأسعار فضلا عن أن وجود العراق في منظمة أوبك ضروري للحد من تذبذب الأسعار.

وقال إن "العراق ملتزم بشكل كبير بقرارات منظمة أوبك واليوم العراق منسجم مع جميع قرارات المنظمة للحفاظ على مستوى الأسعار وتحقيق التوازن في السوق النفطية ".

وكانت منظمة "أوبك" تأسست في بغداد 14سبتمبر عام 1964.

ويطالب العراق بتعويض حصته الإنتاجية من النفط الخام في منظمة أوبك خاصة وأنه تعرض لأضرار بليغة من جراء الحروب التي شهدتها البلاد منذ ثمانينات القرن الماضي والحظر الاقتصادي الشامل الذي تجاوز 13 عاما فضلا عن حرب الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003 ما تسبب بحرمان العراق من تعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية من النفط الخام.