يبلغ طول الحفارة حوالي 50 متراً، ما يعادل ارتفاع مبنى يتكون من 15 طابقاً، ويصل وزنها إلى حوالي 2000 طن، وهي مزودة بأدوات أتمتة وأنظمة رقمية متقدمة، وأنظمة طاقة هجينة يمكن ربطها بشبكة الكهرباء، ما يُمكن من تنفيذ العمليات بكفاءة أكبر وانبعاثات أقل.

وتتميز الحفارة، بفضل أنظمة الحركة الذاتية المتقدمة، بقدرتها على التنقل بسلاسة بين مواقع الآبار دون الحاجة إلى تفكيكها، بينما تسهم الأنظمة الروبوتية المتقدمة، مثل أنظمة مناولة الأنابيب الآلية وأنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في خفض تعرض الكوادر لمخاطر البيئات التشغيلية المعقدة.

كما توفر أنظمة تحليل البيانات رؤية واضحة وفورية للعمليات، ما يساعد على تحسين الأداء، وتعزيز فعالية الصيانة التنبؤية.

وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر،بهذه المناسبة، إن تسليم الحفارةAD-300 يُعد خطوة متقدمة ضمن الجهود المستمرة للشركة لتطوير أساليب تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، لافتا إلى أن الشركة تسعى، من خلال توسيع نطاق إدماج تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات ضمن محفظتها التشغيلية، إلى تعزيز مستويات السلامة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أداء أكثر اتساقاً وقابلية للتنبؤ.

وأضاف أن إنجاز تسليم الحفارة الأولى ضمن برنامج يشمل ست حفارات قبل الموعد المحدد، يعكس قدرة الشركة على تسليم أصول متطورة عالية القيمة بكفاءة تشغيلية وزمنية عالية، مما يسرّع توليد الإيرادات، ويدعم خطط ’أدنوك‘ لتوسيع طاقتها الإنتاجية، ويعزز ريادة الإمارات في مجال حلول الطاقة المتقدمة.

وتم نشر الحفارة AD-300 في إحدى جزر أدنوك الاصطناعية الفريدة، كأول حفارة ضمن عقد يشمل ست حفارات من الجيل التالي، بقيمة 5.70 مليار درهم (1.54 مليار دولار) أرسته "أدنوك البحرية"، خلال عامي 2024 و2025.

وتُمثل هذه الخطوة أساساً لتحول نوعي في العمليات البحرية، من خلال تسريع التنفيذ وتعزيز اتساق التنفيذ. ويُتوقع أن يدعم التشغيل المبكر للحفارة، مع استكمال تسليم بقية الحفارات وفق المراحل المعتمدة، وضوح العوائد واستمرار نمو الشركة خلال النصف الثاني من عام 2026 وحتى عام 2027.

من جانبها، قالت طيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك البحرية"، إنه في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة على نطاق واسع، تواصل دولة الإمارات تلبية احتياجات العملاء حول العالم من خلال توفير الإمدادات بموثوقية وكفاءة عالية، ومن خلال الحفارة AD‑300 وحفارات الجزر من الجيل التالي ضمن هذا البرنامج، تعمل "أدنوك البحرية" على تسريع وتيرة النمو، ودعم خطط "أدنوك" لتوسيع القدرة الإنتاجية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمساهميها والوطن.

وتواصل "أدنوك للحفر" حالياً نشر الحفارة AD-301، على أن يُستكمل تسليم بقية الحفارات ضمن البرنامج وفق جداول زمنية محددة خلال عام 2027. وبذلك، سيكتمل إنشاء أحد أكثر أساطيل حفارات الجُزر تطوراً على مستوى العالم، بما يعزز مكانة "أدنوك للحفر" كداعم رئيس لخطط "أدنوك" للتوسع في الإنتاج.