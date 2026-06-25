ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، قوله: إن بغداد لا تعتزم حاليًا مغادرة "أوبك"، مشددًا على التزامها بالعمل ضمن إطار المنظمة وآلياتها. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في خطط زيادة الإنتاج بما يتناسب مع قدراتها واحتياجاتها.

وقال الركابي إن "المنظمة ينبغي أن تأخذ ذلك في الاعتبار عبر رفع مستوى إنتاج العراق"، مضيفًا أنه في حال عدم الاستجابة، "سيتعين اتخاذ قرار بشأن الاستمرار أو الانسحاب من أوبك"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في قطاع النفط، إن العراق يواجه أزمة مالية حادة ناجمة عن انخفاض كبير في صادراته النفطية بسبب حرب إيران، مشدداً على ضرورة التعامل مع مطلب زيادة الحصة "بمنتهى الجدية".

ويعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تفوق 90 بالمئة من موازنته العامة، ما يجعل أي انخفاض في الصادرات ينعكس فوراً على قدرته على دفع الرواتب وتمويل المشاريع.

وتسبّبت الحرب الإيرانية في تعطيل مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في كميات النفط المصدرة من موانئ البصرة.

ويُعد العراق ثاني أكبر منتج داخل أوبك بعد السعودية، ويطالب منذ سنوات بمراجعة حصته لتتناسب مع طاقته الإنتاجية الفعلية التي تتجاوز الحصص الحالية.