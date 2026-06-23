وبحسب التوقعات المعدلة، يستهدف البنك سعر 4,300 دولار للأونصة في الربع الثالث، و4,800 دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، بانخفاض يزيد على الخُمس و17 بالمئة على التوالي مقارنةً بالتقديرات السابقة.

وتراجع الذهب بنحو 12 بالمئة حتى الآن خلال هذا الربع، حيث لعبت "إعادة تسعير توقعات الفيدرالي، إلى جانب متانة بيانات الاقتصاد الأميركي" الدور الرئيسي في دفع الأسعار نحو الانخفاض.

ويأتي هذا التوقع الأكثر حذرا من دويتشه بنك في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها مجموعة غولدمان ساكس الأسبوع الماضي، حيث خفضت توقعاتها لأسعار الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار لتصل إلى 4900 دولار للأونصة، إذ لا تتوقع الآن أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي هذا العام.

وفي الاجتماع الأخير للفيدالي لتحديد أسعار الفائدة، اختار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، لكنهم أشاروا إلى تزايد الدعم لرفعها. وفي الوقت نفسه، تعهد الرئيس الجديد، كيفن وارش، باستعادة استقرار التضخم.

بحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز، فقد انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة تصل إلى 1.9 بالمئة ليبلغ ما يزيد قليلاً عن 4111 دولارًا للأونصة خلال تعاملات الثلاثاء. وبعد أن سجل مستوى قياسيًا قرب 5600 دولار للأونصة في أواخر يناير، انخفضت الأسعار بنحو 5 بالمئة منذ بداية العام.