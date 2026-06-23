وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز، هبط السهم بنسبة 16 بالمئة أمس الاثنين ليغلق عند 154.60 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ أول يوم تداول، لترتفع خسائره خلال ثلاثة أيام إلى 23 بالمئة، مع تبخر أكثر من 600 مليار دولار من قيمته خلال هذه الفترة.

وتسعى "سبيس إكس" إلى جمع ما لا يقل عن 20 مليار دولار من خلال أول إصدار للسندات، بهدف تمويل طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليًا ما يزيد قليلاً عن تريليوني دولار.

ومع ذلك، ورغم خسائر أمس الاثنين، لا تزال سبيس إكس سادس أكبر شركة في العالم، حيث ارتفعت أسهمها بنحو 15 بالمئة عن سعر طرحها الأولي البالغ 135 دولارًا.