وشهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات والتوجُّهات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وما يرتبط بها من توقُّعات تختص بالتوجُّهات الاقتصادية، وما تخلقه التحديات من فرص استثمارية في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور المجلس في مراجعة وتطوير واعتماد السياسات العامة المرتبطة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية، وشؤون البترول والموارد الطبيعية لإمارة أبوظبي، ودوره في إدارة آليات عمل الجهات الاستثمارية الاستراتيجية التابعة للمجلس الأعلى، بما يعزِّز مواءمة أدائها مع خطط المجلس والتوجُّه العام للإمارة، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع الأداء المالي للربع الأول من عام 2026 لكلٍّ من جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة العماد القابضة (لِعماد)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وناقش المجلس التوقُّعات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وانعكاساتها على بيئة الاستثمار، وما تتيحه من فرص، وما تفرضه من تحديات خلال المرحلة المقبلة.

واطَّلع المجلس كذلك على أبرز الاستثمارات المنفَّذة منذ بداية عام 2026 وحتى الآن، فضلاً عن التوجُّهات والخطط الاستثمارية المتوقّعة للنصف الثاني من العام، بما يدعم تحقيق عوائد مستدامة ويعزِّز تنويع الاستثمارات ومرونتها، بما في ذلك المستجدات المرتبطة بمسار الأعمال والصفقات الاستثمارية قيد التنفيذ على المستوى الإقليمي والعالمي.

حضر الاجتماع الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وخلدون خليفة المبارك، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وكمال المازمي.