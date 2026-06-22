وبلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد، دون المستوى المسجل في 27 فبراير الماضي، وهو آخر يوم قبل اندلاع الحرب.

وكان يوم الجمعة هو الأرخص، حيث بلغ متوسط سعر الديزل 1.733 يورو للتر (1.986 دولارا أميركيا)، وذلك بسعر أقل بواقع 1.3 سنت عن آخر يوم قبل اندلاع الحرب.

وجاء السعر يوم الأحد أقل بواقع 0.8 سنت، حيث وصل سعر اللتر إلى 1.738 يورو.

وفي ذروة الأسعار خلال فترة عيد الفصح، ارتفع سعر الديزل بصورة مؤقتة بأكثر من 70 سنتا للتر بالمقارنة مع ما قبل بدء الحرب، وارتفع سعر البنزين بأكثر من 40 سنتا.