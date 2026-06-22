وأشار البنك في مذكرة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية ارتفعت 3.4 نقطة مئوية إلى 26.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وفيما يلي التفاصيل الرئيسية: