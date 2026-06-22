قال بنك غولدمان ساكس إن تسارع وتيرة استخدام السيارات الكهربائية في أعقاب اضطرابات إمدادات النفط جراء إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بما يصل إلى 0.32 مليون برميل يوميا بحلول أواخر 2027.
وأشار البنك في مذكرة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية ارتفعت 3.4 نقطة مئوية إلى 26.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وفيما يلي التفاصيل الرئيسية:
- يقدر غولدمان أن الطلب العالمي على النفط سيتراجع بنحو 0.13 مليون برميل يوميا بحلول ديسمبر 2027 في ظل سيناريو "التسارع المؤقت" الذي يفترض أن معدلات انتشار السيارات الكهربائية ستظل ثابتة عند مستويات مايو 2026.
- يمكن أن يصل انخفاض الطلب إلى نحو 0.32 مليون برميل يوميا خلال الفترة ذاتها في ظل سيناريو "التسارع المستمر"، الذي يفترض نمو معدلات انتشار السيارات الكهربائية وفقا لاتجاهات الفترة من فبراير إلى مايو 2026.
- قال بنك غولدمان ساكس "الجدير بالذكر أن السيارات الكهربائية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات تشكل غالبية إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الهند وفيتنام والصين، ويمكنها أن تحل محل ما بين ثلث ونصف كمية الوقود التي تستهلكها سيارة ركاب كهربائية واحدة".
- أشار البنك إلى أن 12 من أصل أكبر 15 سوقا للسيارات الكهربائية في العالم شهدت ارتفاعا في معدلات انتشارها، وتصدرت الصين هذه الزيادة بارتفاع معدل الانتشار فيها 11.4 نقطة مئوية.