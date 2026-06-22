وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.14 بالمئة إلى 4,207.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل يوم الجمعة أدنى مستوياته منذ 11 يونيو.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.27 بالمئة إلى 4,225.30 دولار للأونصة.

تقدم في المحادثات الأميركية الإيرانية

واختتم مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وإيران الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا، الاثنين، فيما أفادت وسائل إعلام بإحراز تقدم جيد في المفاوضات.

وجاء في بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، اللتين تتوسطان بين الجانبين، أن واشنطن وطهران اتفقتا على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.

وقال إدوارد مير، المحلل لدى "ماريكس" (Marex)، إن الأجواء الحالية تختلف كثيراً عما كانت عليه قبل ساعات قليلة عندما بدت المفاوضات متعثرة، مضيفاً أن الطرفين يحرزان الآن تقدماً ملموساً.

تراجع النفط يدعم الذهب

وهبطت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة عقب الإعلان عن التقدم في المحادثات، ما خفف من المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات وقلص الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تهدئة المخاوف التضخمية، وهو ما يدعم الذهب باعتباره أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية.

لكن المحللين يرون أن تأثير التهدئة الجيوسياسية على الذهب يبقى محدوداً في ظل هيمنة توقعات السياسة النقدية الأميركية على حركة الأسواق.

رهانات رفع الفائدة والذهب

وأثارت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد، كيفن وارش، بشأن التضخم مخاوف المستثمرين من اقتراب رفع أسعار الفائدة، بعدما امتنع عن تقديم إشارات تدعم خفض الفائدة أو التيسير النقدي.

ويعتقد تسعة من أصل 19 من صناع السياسة في البنك المركزي الأميركي أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" (CME)، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر إلى 89 بالمئة، مقارنة مع 61 بالمئة قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأخير.

ويفقد الذهب جاذبيته عادة عندما ترتفع أسعار الفائدة، لأنه لا يدر عائداً مثل السندات أو أدوات الدخل الثابت.

المعادن النفيسة الأخرى

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2 بالمئة إلى 66.18 دولار للأونصة.

كما صعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1670.74 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1270.41 دولار للأونصة.

ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة أي تطورات جديدة في المحادثات الأميركية الإيرانية، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأميركية التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة ومسار الذهب في النصف الثاني من العام.