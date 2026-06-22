وانخفض خام برنت 79 سنتاً إلى 79.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 82.30 دولار للبرميل مع تصاعد التوترات في بداية المفاوضات.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4 سنتات، إلى 75.81 دولار للبرميل.

تقدم في محادثات سويسرا

واختتم مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وإيران، الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا، الاثنين، بعدما بدأت أمس الأحد في إطار مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً إضافية على الأقل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى "يو بي إس" (UBS)، إن التقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران يمثل العامل الرئيسي الذي يضغط على أسعار النفط اليوم.

وأشار ستونوفو إلى أن إيران استأنفت صادراتها النفطية التي تعطلت في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب الحصار البحري الأميركي، مضيفاً أن عودة هذه الكميات تمثل إمدادات إضافية للأسواق العالمية.

زيادة المعروض من الشرق الأوسط

وفي الوقت نفسه، عرضت دول في الخليج العربي كميات إضافية من النفط على العملاء خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تعويض النقص الذي شهدته الأسواق خلال فترة اضطرابات الإمدادات.

وقال نائب وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج إن العراق يخطط لاستعادة إنتاجه تدريجياً إلى ما بين 4.2 و4.3 مليون برميل يومياً.

وتوقعت "إيه إن زد" (ANZ) عودة ما بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يومياً من الإمدادات إلى السوق خلال الأسابيع الأربعة الأولى.

تقلبات حادة

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في بداية التعاملات، بعدما هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستئناف الحرب على إيران، ما أثار مخاوف من اضطرابات جديدة في الإمدادات.

لكن انحسار المخاوف بشأن نقص المعروض، دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على استمرار ارتفاع الأسعار.