وقالت "غيتي" في بيان صدر الأحد إن صور مكتبتها ستُدمج ضمن ميزات البحث والاكتشاف في تطبيق ChatGPT، في خطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار الشركة، التي كانت حتى وقت قريب تتبنى موقفاً حذراً تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ولم تكشف الشركتان عن التفاصيل المالية للاتفاق، كما لم توضحا ما إذا كانت هذه الصور ستُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

وكان سهم الشركة قد تراجع بنحو 55 بالمئة منذ بداية العام، ليغلق عند مستوى 61 سنتاً يوم الجمعة، وسط ضغوط متزايدة على قطاع الصور الرقمية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ.

وجاء هذا التراجع الحاد في ظل مخاوف المستثمرين من أن تقوم شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها "أوبن إيه آي"، بالاستحواذ على حصة من سوق الصور، مستفيدة من قدرتها على إنتاج صور واقعية بسرعة وتكلفة منخفضة.

وقد أدى ذلك إلى صدامات متكررة بين مطوري هذه التقنيات والمصورين وصنّاع المحتوى، الذين ساهمت أعمالهم في تدريب هذه الأنظمة.

في هذا السياق، كانت "غيتي" من الشركات التي عارضت في البداية تبني الذكاء الاصطناعي، إذ سعت إلى تطوير مولد صور خاص بها، كما رفعت دعوى قضائية ضد شركة Stability AI، المطورة لأداة شهيرة في هذا المجال.

ويأتي الاتفاق مع "أوبن إيه آي" ضمن موجة أوسع من الشراكات التي أبرمتها الشركة الأميركية مع مؤسسات إعلامية وناشرين، في إطار توسعها في مجالات جديدة مثل إنتاج الفيديو والإعلانات الرقمية.

وكانت "غيتي" قد أعلنت في مايو الماضي نتائج أعمالها للربع الأول، والتي جاءت دون توقعات السوق، في وقت لا تزال فيه الشركة بانتظار الموافقات التنظيمية لإتمام صفقة الاستحواذ على منافستها Shutterstock بقيمة 3.7 مليار دولار.

ويشير هذا التطور إلى تحول محتمل في علاقة شركات المحتوى مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، من المواجهة إلى الشراكة، في محاولة للاستفادة من الفرص التجارية التي تتيحها هذه التكنولوجيا سريعة التطور.